Dupla é presa em flagrante após furto no Centro de Anastácio

Crime
Crime foi praticado no fim da tarde do último domingo (13), na Rua João Cancio Alves
Dois homens, de 47 e 28 anos, foram presos em flagrante no fim da tarde do último domingo (13), após cometerem um furto no Centro de Anastácio.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a dupla após ser acionada por uma idosa de 62 anos, vítima do crime. De acordo com o relato, ela teve sua casa, localizada na Rua João Cancio Alves, violada por um dos criminosos, que furtou um celular Samsung, de cor cinza, de sua mão, enquanto o outro envolvido aguardava na esquina. Ato contínuo, o homem pulou o muro, juntou-se ao comparsa e fugiu, tomando rumo ignorado.
Com as características de ambos em mãos, a guarnição policial realizou buscas e logo encontrou os dois indivíduos. Além do celular, um deles carregava uma mochila, também roubada.
Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do município, tendo sido detidos em flagrante.
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