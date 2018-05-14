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Crime

Dupla é presa em flagrante após furto no Centro de Anastácio

Crime foi praticado no fim da tarde do último domingo (13), na Rua João Cancio Alves

Schimene Duque Weber

Publicado em 14/05/2018 às 07:40

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Dois homens, de 47 e 28 anos, foram presos em flagrante no fim da tarde do último domingo (13), após cometerem um furto no Centro de Anastácio.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a dupla após ser acionada por uma idosa de 62 anos, vítima do crime. De acordo com o relato, ela teve sua casa, localizada na Rua João Cancio Alves, violada por um dos criminosos, que furtou um celular Samsung, de cor cinza, de sua mão, enquanto o outro envolvido aguardava na esquina. Ato contínuo, o homem pulou o muro, juntou-se ao comparsa e fugiu, tomando rumo ignorado.

Com as características de ambos em mãos, a guarnição policial realizou buscas e logo encontrou os dois indivíduos. Além do celular, um deles carregava uma mochila, também roubada. 

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do município, tendo sido detidos em flagrante.   

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