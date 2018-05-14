Homem procura a delegacia para denunciar agressões de sua esposa

Policial
A confusão entre o casal teria acontecido na noite do último domingo (13)
Um homem de 32 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite do último domingo (13) para denunciar sua esposa, de 40 anos, que teria o agredido.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava com a autora em uma conveniência localizada no Bairro Alto quando, em determinado momento, começaram a discutir por motivos fúteis. Ato contínuo, ela o agrediu com tapas, chutes e socos, ocasionando escoriações pelo seu corpo.
A Polícia Civil do município segue investigando o caso.
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