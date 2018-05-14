Homem procura a delegacia para denunciar agressões de sua esposa

Um homem de 32 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite do último domingo (13) para denunciar sua esposa, de 40 anos, que teria o agredido.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava com a autora em uma conveniência localizada no Bairro Alto quando, em determinado momento, começaram a discutir por motivos fúteis. Ato contínuo, ela o agrediu com tapas, chutes e socos, ocasionando escoriações pelo seu corpo.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.