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PM faz surpresa em aniversário de menino apaixonado pela polícia

Policiais participaram da festa do menino no último sábado

Renan Nucci

Publicado em 14/05/2018 às 15:28

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No último sábado, o garotinho Ricardo Gabriel Aguirre Rodrigues comemorou seis anos de idade. Filho de José Ricardo Rodrigues e Maristela Aguirre, o menino sempre demonstrou aos pais admiração pelos trabalhos da Polícia Militar, em especial, aos da Equipe Getam do 7º Batalhão PM, em Aquidauana.

Cientes disso, a família decidiu fazer uma festa de aniversário com a temática "PM" para presentear o filho. Num ambiente personalizado e com uma réplica da farda, o pequeno José Ricardo recebeu mais uma surpresa que, certamente marcará sua vida para sempre. Uma guarnição de serviço, composta pela sargento Maidana, cabo Herreira e soldados Bruno César e Leon, fez questão de participar da festa.

Sem esconder a felicidade, o menino fez muitas fotos, demonstrando sua sincera admiração pela Polícia Militar. Ele ainda ganhou uma camiseta personalizada, semelhante à usada pelas guarnições Getam no dia-a-dia. “Este dia ficará marcado na vida de nosso filho. Numa sociedade onde valores de respeito e admiração são deixados de lado, ficamos felizes em saber que nosso filho admira e confia no trabalho da Polícia Militar", disseram os pais.

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