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Tráfico

Em 72h, PRF apreende 1.888kg de maconha e recupera 8 veículos nas rodovias em MS

No total, 6 pessoas foram presas e dois menores foram apreendidos.

Renan Nucci

Publicado em 15/05/2018 às 14:39

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Todas as ações são fruto da Operação Égide da PRF, que está sendo desenvolvida desde junho de 2017. A operação é um esforço do Governo Federal na busca por incrementar investimentos na região de fronteira para aumentar o combate aos crimes transnacionais e vem apresentando recordes em apreensões e prisões.

Guia Lopes da Laguna/MS

No final da manhã de sábado, 12 de maio, na BR-267 km 470, em Guia Lopes da Laguna/MS, a PRF abordou um VW/Nova Saveiro com placas de Francisco Morato/SP, conduzido por um homem de 41 anos. Na carroceria do veículo e atrás dos bancos, foram encontrados vários tabletes de maconha, que somaram 195kg. Questionado, ele informou que fora contratado para levar a droga de Bela Vista/MS a Campo Grande/MS para saldar dívidas de seu filho com o tráfico. A pick up era clonada, com placas originais de Brasília e com registro de furto/roubo em maior de 2017. O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna/MS, juntamente com o veículo.

Três Lagoas/MS

Na tarde de sábado, 12 de maio, durante ronda na BR-262 km 321, em Andradina/SP, uma equipe de Três Lagoas, que estava se deslocando para Andradina/SP, visualizou uma motocicleta com dois ocupantes. Ao avistarem a viatura policial, o piloto da moto efetuou uma manobra repentina, o que gerou suspeita da equipe. Após acompanhamento, os policiais conseguiram abordar a Honda/CG 125 Titan com placas de Santa Fé do Sul/SP, conduzida por um menor de 15 anos e o garupa de 13 anos. A motocicleta tinha registro de furto/roubo. Os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil em Andradina/SP.

Nova Andradina/MS

Na noite de sábado, 12 de maio, no km 129 da BR-267, em Nova Andradina/MS, o veículo Fiat/Palio Weekend, com placas de Ferraz de Vasconcelos/SP, se aproximou da fiscalização da PRF e fez uma manobra de retorno em alta velocidade. Alguns quilômetros a frente, o motorista foi abordado e preso pela equipe. No carro, foi encontrado um rádio comunicador e vários tabletes de maconha, que somaram 610 kg (seiscentos e dez quilos) do entorpecente. O condutor e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Nova Andradina/MS.

Rio Brilhante/MS

No final da noite deste sábado, 12 de maio, na Unidade Operacional, BR-163 km 323, os policiais deram ordem de parada a um Hyundai/Vera Cruz com placas de João Pessoa/PB. O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o motorista abandonou o veículo e adentrou numa plantação de milho, não sendo encontrado. No utilitário, foram encontrados 528kg de maconha. Em checagem aos sistemas da PRF, constatou-se que o carro tem placas originais do Paraguai. O veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante/MS.

Ponta Porã/MS

No início da madrugada de domingo, 13 de maio, na BR-463 km 44 após abordagem a um veículo parado no acostamento, o condutor empreendeu fuga e se dirigiu a uma estrada vicinal e abandonou o veículo fugindo a pé, não sendo localizado. O veículo, objeto de roubo na última sexta-feira, dia 11, em Campo Grande/MS, foi entregue à Polícia Civil em Ponta Porã/MS

Miranda/MS

Neste domingo, 13 de maio, no início da tarde, em fiscalização no km 600 da BR-262, agentes da PRF abordaram um VW/Gol com placas de Brasília/DF que seguia sentido Corumbá/MS. A equipe observou indícios de adulteração nos elementos de identificação do automóvel, verificou-se que o mesmo tinha registro de furto em 08/05/2018 e placas originais de Luziânia/GO. O condutor alegou que pegou o veículo em Luziânia/GO e entregaria para um desconhecido em Corumbá/MS. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil em Miranda/MS.

Ponta Porã/MS

No início da manhã de segunda-feira, 14 de maio, na BR-463 km 68, deu ordem de parada a um Fiat/Strada Working com placas de Rondonópolis/MT, conduzido por uma mulher de 19 anos, que não apresentou nenhuma documentação. O veículo era produto de furto/roubo na data de 06/05/2018 com placas originais de Pedra Preta/MT. A mulher e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil em Ponta Porã/MS.

Anastácio/MS

Na manhã de segunda-feira, 14 de maio, na BR-419 km 263, a PRF recebeu informações de um veículo estacionado, com as chaves na ignição, em um posto de combustíveis desde a terça-feira (08/05). Tratava-se de um GM/Agile, com placas de Campo Grande/MS, com registro de furto/roubo no dia 07/05/2018. Veículo foi encaminhado para a Polícia Civil em Anastácio/MS.

Coxim/MS

Na manhã de segunda-feira, 14 de maio, no km 787 da BR-163, em Coxim/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um caminhão produto de roubo Hyundai/HR HDB com placas de Várzea Grande/MT, o qual foi furtado na madrugada de domingo (13/05) do pátio de uma empresa. O caminhão foi abandonado em um posto por ter apresentado algum problema mecânico e o motorista não foi localizado. O veículo foi encaminhado à Polícia Civil de Coxim/MS.

Rio Brilhante/MS

Às 12h20, de segunda-feira, 14 de maio, no km 328 da BR-163, em Rio Brilhante/MS, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo GM/Astra com placas de Dourados/MS, o condutor não obedeceu a ordem, abandonou o carro e fugiu a pé para o mato, não sendo possível localizá-lo. No interior do automóvel foram encontrados 670 (seiscentos e setenta) tabletes de maconha, que pesaram 555 kg (quinhentos e cinquenta e cinco quilos). O entorpecente foi encaminhado à Polícia Civil de Rio Brilhante/MS, juntamente com o automóvel.

Ponta Porã/MS

Na noite de segunda-feira, 14 de maio, na BR-463 km 68, os policiais abordaram um Toyota/Rav4 com placas aparentes Novo Hamburgo/RS, conduzido por um homem de 28 anos, na companhia de dois passageiros, de 31 e 33 anos. O CRLV tinha indícios de falsidade. O veículo também tinha adulterações nos sinais identificadores, sendo o original, placas de Porto Alegre/RS, com registro de furto/roubo em 05/05/2018. Motorista e veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã/MS.

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