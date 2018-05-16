Bombeiros fazem buscas por mulher de 43 anos que desapareceu no rio Miranda

Equipe especializada do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi para Miranda na tarde desta quarta-feira, para dar início às buscas por uma mulher de 43 anos que desapareceu durante banho no rio Miranda. Os fatos ocorreram por volta das 8 horas da manhã.

Um homem que seria namorado da vítima acionou a Polícia Militar informando que ele e a mulher foram para o rio na região da antiga prainha, aos fundos de uma cerâmica, onde a vítima se despiu parcialmente e supostamente entrou na água para se banhar.

Ele disse que ela subitamente afundou, voltou para a superfície da água e ficou novamente submersa, desaparecendo. Apesar do fato ter ocorrido às 8 horas, ele acionou a PM somente às 13 horas. Os bombeiros procuram pela vítima e a Polícia Civil investiga o caso.