DOF faz uma das maiores apreensões de cocaína do ano no Brasil

Policial
Ao todo foram 200 quilos da droga que seguiam para o Paraná
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã de quarta-feira (16), por volta de 9h, uma carreta transportando 220 quilos de cocaína que seriam levados para o Estado do Paraná, segundo o condutor e proprietário do caminhão.
A maior apreensão de cocaína do Mato Grosso do Sul e a 3ª maior do Brasil, em 2018, ocorreu durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-386, entre Ponta Porã e Amambai.
Durante a vistoria veicular, os policiais localizaram o entorpecente escondido em um compartimento disfarçado, conhecido no mundo do crime como “mocó”.
A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e o condutor autuado, em flagrante, por Tráfico de Drogas.
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