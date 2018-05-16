Jovem arremessa copo de cerveja em desafeto e confusão termina na delegacia

Policial
Fatos ocorreram na tarde da última terça-feira (15), na Vila Pinheiro, em Aquidauana
Uma confusão ocorrida na Vila Pinheiro na tarde da última terça-feira (15) acabou com duas jovens, ambas de 19 anos, encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, o GETAM (Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas) foi acionado para se deslocar até a Rua Felipe Orro por uma das jovens, que afirmou ter sido agredida por outra mulher. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a mulher, que relatou que estava passando em frente a um bar quando a autora, posteriormente também qualificada como vítima, arremessou em sua direção um copo de cerveja. Irritada, ela foi tirar satisfações e, em ato contínuo, as duas acabaram entrando em vias de fato.
A guarnição militar realizou rondas e localizou a mulher em sua residência. Aos policiais, ela informou que as duas possuem um desafeto.
Diante dos fatos, ambas foram conduzidas até a delegacia para as providências cabíveis.
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