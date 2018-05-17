Equipe do Corpo de Bombeiros reinicia buscas por mulher desaparecida no rio Miranda

Desespero
Vítima está desaparecida desde a manhã da última quarta-feira (16)
Uma nova equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana se deslocou para Miranda, no início da manhã desta quinta-feira (17), para reiniciar as buscas pela mulher de 43 anos desaparecida no rio que leva o nome do município.
Os bombeiros do Resgate e Salvamento ficarão no lugar até 17h e estão sendo apoiados pela Polícia Militar Ambiental da cidade, além da Polícia Civil e Polícia Militar, que também oferecem suporte para as buscas e para a investigação do caso.
Afogamento
Conforme divulgado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o início das buscas ocorreu por volta de 15h de ontem (16), mas os fatos ocorreram por volta das 8 horas da manhã.
Um homem que seria namorado da vítima acionou a Polícia Militar informando que ele e a mulher foram para o rio na região da antiga prainha, aos fundos de uma cerâmica, onde a vítima se despiu parcialmente e supostamente entrou na água para se banhar.
Ele disse que ela subitamente afundou, voltou para a superfície da água e ficou novamente submersa, desaparecendo. Apesar do fato ter ocorrido às 8 horas, ele acionou a PM somente às 13 horas.
Em contato com os investigadores da Polícia Civil da cidade, o "Pantaneiro" apurou que ainda não foi descartada a possibilidade de a vítima ainda estar viva, uma vez que os depoimentos prestados até o momento divergem em vários pontos.
*Matéria editada às 08h34 para acréscimo de informações
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