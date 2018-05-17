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Desespero

Equipe do Corpo de Bombeiros reinicia buscas por mulher desaparecida no rio Miranda

Vítima está desaparecida desde a manhã da última quarta-feira (16)

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/05/2018 às 08:20

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Uma nova equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana se deslocou para Miranda, no início da manhã desta quinta-feira (17), para reiniciar as buscas pela mulher de 43 anos desaparecida no rio que leva o nome do município.

Os bombeiros do Resgate e Salvamento ficarão no lugar até 17h e estão sendo apoiados pela Polícia Militar Ambiental da cidade, além da Polícia Civil e Polícia Militar, que também oferecem suporte para as buscas e para a investigação do caso.

Afogamento

Conforme divulgado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o início das buscas ocorreu por volta de 15h de ontem (16), mas os fatos ocorreram por volta das 8 horas da manhã.

Um homem que seria namorado da vítima acionou a Polícia Militar informando que ele e a mulher foram para o rio na região da antiga prainha, aos fundos de uma cerâmica, onde a vítima se despiu parcialmente e supostamente entrou na água para se banhar.

Ele disse que ela subitamente afundou, voltou para a superfície da água e ficou novamente submersa, desaparecendo. Apesar do fato ter ocorrido às 8 horas, ele acionou a PM somente às 13 horas. 

Em contato com os investigadores da Polícia Civil da cidade, o "Pantaneiro" apurou que ainda não foi descartada a possibilidade de a vítima ainda estar viva, uma vez que os depoimentos prestados até o momento divergem em vários pontos. 

*Matéria editada às 08h34 para acréscimo de informações

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