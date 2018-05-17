Equipe do Corpo de Bombeiros reinicia buscas por mulher desaparecida no rio Miranda

Uma nova equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana se deslocou para Miranda, no início da manhã desta quinta-feira (17), para reiniciar as buscas pela mulher de 43 anos desaparecida no rio que leva o nome do município.

Os bombeiros do Resgate e Salvamento ficarão no lugar até 17h e estão sendo apoiados pela Polícia Militar Ambiental da cidade, além da Polícia Civil e Polícia Militar, que também oferecem suporte para as buscas e para a investigação do caso.

Afogamento

Conforme divulgado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o início das buscas ocorreu por volta de 15h de ontem (16), mas os fatos ocorreram por volta das 8 horas da manhã.

Um homem que seria namorado da vítima acionou a Polícia Militar informando que ele e a mulher foram para o rio na região da antiga prainha, aos fundos de uma cerâmica, onde a vítima se despiu parcialmente e supostamente entrou na água para se banhar.

Ele disse que ela subitamente afundou, voltou para a superfície da água e ficou novamente submersa, desaparecendo. Apesar do fato ter ocorrido às 8 horas, ele acionou a PM somente às 13 horas.

Em contato com os investigadores da Polícia Civil da cidade, o "Pantaneiro" apurou que ainda não foi descartada a possibilidade de a vítima ainda estar viva, uma vez que os depoimentos prestados até o momento divergem em vários pontos.

*Matéria editada às 08h34 para acréscimo de informações