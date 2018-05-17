Policiais civis estão entre os presos por pedofilia no Estado

A Corregedoria da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul confirmou que investiga dois policiais por pedofilia na operação nacional deflagrada nesta quinta-feira (17). Ambos já estariam presos e sendo ouvidos por delegados corregedores na tarde de hoje, na unidade que fica no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Outras quatro pessoas também foram detidas e encaminhadas para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) em Campo Grande para prestarem depoimento. A operação foi batizada de Luz da Infância 2 e está sendo coordenada por Brasília, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A ação aconteceu em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Os nomes dos policiais civis investigados não foram divulgados e a Corregedoria informou que ainda no final do dia mais detalhes serão divulgados, após os depoimentos serem colhidos. A reportagem do Portal Correio do Estadoapurou que a delegada Rosely Molina, atualmente lotada no departamento, é quem conduz a investigação contra os policiais civis. Na DEPCA, o trabalho é conduzido pela delegada Marília de Brito Martins.

A Polícia Civil no Estado ainda não divulgou o volume de arquivos e materiais que foram apreendidos nas casas dos investigados. A apuração contra os suspeitos durou quatro meses e foram expedidos nove mandados de busca e apreensão. Além de Campo Grande, houve buscas em Glória de Dourados, Dourados e Naviraí.

A operação contou com 56 policiais civis mobilizados, lotados no Departamento de Polícia da Capital (DPC), Departamento de Polícia Especializada (DPE), Departamento de Inteligência Policial (DIP) e Departamento de Recursos e Apoio Policial (DRAP). Além desses, a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) e Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) estão dando apoio.

No País, houve presos com 150 arquivos baixados, enquanto outros tinham 200 mil arquivos. Esses números foram informados pela Diretoria de Inteligência da Senasp. No total de presos são 132 em flagrante em 284 cidades. Esse ainda não é o balanço final.

São mais de 2,6 mil policiais civis empenhados na operação, para tentar cumprir 579 mandados de busca e apreensão. “Essa é a maior operação integrada envolvendo policiais civis de todo Brasil”, disse, mais cedo, o ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, durante coletiva.

OPERAÇÃO NA CAPITAL

Um dos presos em flagrante na operação Luz da Infância 2, homem de 32 anos, que não teve a identidade divulgada para não atrapalhar as investigações, foi entregue, na manhã desta quinta-feira (17), na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) em Campo Grande.

Conforme apurado no local, uma equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), chegou com o preso e uma Unidade Central de Processamento (CPU) de computador, apreendida na residência dele.

De acordo a Polícia Civil, os supeito não tem profissão registrada e mora com a mãe no Bairro Chácara Cachoeira.

Outro preso pela equipe policial, é um engenheiro, morador do Bairro Coophavila, de 27 anos, que também mora com os pais. Ele foi o primeiro alvo da operação e a polícia investiga qual é a participação dele no crime e os materiais apreendidos na casa em que mora.

Um terceiro suspeito foi preso no Jardim Colúmbia. A identidade também não foi divulgada. Ele chegou ao local em uma viatura enquanto uma caixa com objetos apreendidos na casa dele foi levada por outros investigadores.