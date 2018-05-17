PRF apreende 500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em Cassilândia

Crime organizado
Na manhã desta quinta-feira, 17 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em um caminhão, 500 mil maços estrangeiros sem o devido pagamento de imposto.
A equipe PRF fazia uma fiscalização de rotina na BR-158 km 01, em Cassilândia/MS, quando abordaram uma Scania/G380 A4X2, conduzido por um homem de 47 anos.
O motorista se mostrou muito nervoso e inquieto com a presença dos policiais, que solicitaram que ele retirasse a lona do semirreboque. No compartimento de carga, foram encontrados cerca de 1000 caixas de cigarros estrangeiros, algo em torno de 500 mil maços.
Questionado sobre os cigarros, o homem informou que não tinha comprovação fiscal e que pegou o veículo em um posto de combustíveis em Campo Grande/MS e os levaria até Uberlândia/MG.
O homem foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado com o veículo e os cigarros para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS.
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