PRF apreende mais de 1t de maconha com auxílio de cães farejadores

Na tarde desta quarta-feira, 16 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1 tonelada de maconha em veículo.

Os policiais fiscalizavam na BR-163 km 454, na Unidade Operacional em Campo Grande/MS, durante as atividades da “Operação Égide – Cerco de Fronteiras” quando deram ordem de parada a um Ford/F100 com placas de Planaltina/HP, conduzido por um homem de 23 anos na companhia de um passageiro de 25.

Os dois estavam bastante nervosos e o Grupo de Ações com Cães da PRF foi acionado. Em vistoria ao veículo, os cachorros indicaram a presença de droga na carroceria. No local, foram encontrados vários tabletes de maconha. Ao todo, somaram 1.034kg (mil e trinta e quatro quilos) da droga.

Os ocupantes do veículo declararam que foram contratados para realizar o transporte da droga de Dourados/MS até Goiânia/GO, onde receberiam o pagamento.

A droga, o veículo e os presos foram encaminhados à Polícia Civil de Campo Grande/MS.







