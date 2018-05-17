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PRF apreende mais de 1t de maconha com auxílio de cães farejadores

Após desconfiarem dos ocupantes os cães indicaram positivo para a presença do entorpecente

Renan Nucci

Publicado em 17/05/2018 às 16:20

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Na tarde desta quarta-feira, 16 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1 tonelada de maconha em veículo.

Os policiais fiscalizavam na BR-163 km 454, na Unidade Operacional em Campo Grande/MS, durante as atividades da “Operação Égide – Cerco de Fronteiras” quando deram ordem de parada a um Ford/F100 com placas de Planaltina/HP, conduzido por um homem de 23 anos na companhia de um passageiro de 25.

Os dois estavam bastante nervosos e o Grupo de Ações com Cães da PRF foi acionado. Em vistoria ao veículo, os cachorros indicaram a presença de droga na carroceria. No local, foram encontrados vários tabletes de maconha. Ao todo, somaram 1.034kg (mil e trinta e quatro quilos) da droga.

Os ocupantes do veículo declararam que foram contratados para realizar o transporte da droga de Dourados/MS até Goiânia/GO, onde receberiam o pagamento.

A droga, o veículo e os presos foram encaminhados à Polícia Civil de Campo Grande/MS.

 
 
 
 

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