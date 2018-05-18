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Polícia Civil investiga caso de maus-tratos a gatos no Centro de Aquidauana

Denúncia ocorreu na noite da última quinta-feira (17)

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/05/2018 às 13:00

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A Polícia Civil de Aquidauana está investigando um caso de abuso e maus-tatos a gatos ocorridos no Centro do município, precisamente na Rua Nelson Felício dos Santos, no local onde funcionava a antiga AGRAER. 

De acordo com o boletim de ocorrência elaborado a partir de uma denúncia na noite da última quinta-feira (17), a testemunha informou que estava no local do fato, uma casa abandonada com aproximadamente 30 gatos, onde os vizinhos alimentam os animais. Em determinado momento, um veículo estacionou na residência e um casal que estava no carro abandonou outros 20 felinos.

Indagados sobre a atitude irresponsável, a senhora, até o momento não identificada, informou que ambos não tinham condições de cuidar dos gatos, uma vez que, em sua residência, somente moram pessoas doentes.

Agora, a casa já conta com 50 felinos. O caso segue sob investigação.

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