Polícia Civil investiga caso de maus-tratos a gatos no Centro de Aquidauana

Abuso
Denúncia ocorreu na noite da última quinta-feira (17)
A Polícia Civil de Aquidauana está investigando um caso de abuso e maus-tatos a gatos ocorridos no Centro do município, precisamente na Rua Nelson Felício dos Santos, no local onde funcionava a antiga AGRAER.
De acordo com o boletim de ocorrência elaborado a partir de uma denúncia na noite da última quinta-feira (17), a testemunha informou que estava no local do fato, uma casa abandonada com aproximadamente 30 gatos, onde os vizinhos alimentam os animais. Em determinado momento, um veículo estacionou na residência e um casal que estava no carro abandonou outros 20 felinos.
Indagados sobre a atitude irresponsável, a senhora, até o momento não identificada, informou que ambos não tinham condições de cuidar dos gatos, uma vez que, em sua residência, somente moram pessoas doentes.
Agora, a casa já conta com 50 felinos. O caso segue sob investigação.
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Eleições 2026
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS