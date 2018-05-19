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Jardim

Jovens são presos em Jardim transportando 1t de maconha

A droga estava no interior de uma caminhonete Blazer, dividida em 1.656 tabletes

Renan Nucci

Publicado em 19/05/2018 às 08:41

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Policiais Militares de Jardim  apreenderam nesta sexta-feira (18), camionete Blazer carregada com 1.125,00 Kg de maconha. Denúncia anônima, levou os agentes até uma residência da Rua Pau Brasil, no Bairro Erva Mate, na cidade, onde estariam dois veiculos. Um veículo Crossfox e uma Blazer, ambos com vidros lacrados.

Durante a campana, os dois traficantes sairam em direção a rodovia MS-384, onde foram abordados em um trecho distante aproximadamente 10km do centro da cidade. A camionete tinha documentação adulterada e os dois veículos eram conduzidos por dois jovens de 23 anos.

A droga estava no interior da Blazer, dividida em 1.656 tabletes. Já o CrossFox, realizava o serviço de “batedor”. Os criminosos confessaram que pegaram os veículos na residência da Rua Pau Brasil e que o dono da droga estava em um terceiro carro, um Peugeot, de cor prata.

Eles disseram, também, que trariam os automóveis até Campo Grande e receberiam R$ 4 mil pelo transporte. A dupla foi presa em flagrante pelos crimes de Tráfico de Drogas, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Uso de Documento Falso.

Os Policiais ainda foram até a residência onde os carros estavam e deram voz de prisão à proprietária do imóvel, uma mulher de 57 anos. Os autores, droga e veículos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista.

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