PRF apreende carregamento com LSD e maconha em Paranaíba

Tráfico
O condutor saltou do veículo em movimento para tentar fugir dos policiais
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta sexta-feira, 18 de maio, apreendeu quase meia tonelada de maconha e selos de LSD na BR-158, em Paranaíba. A equipe PRF estava realizando rondas no perímetro urbano (km 92) quando um VW/Voyage trafegando de maneira anormal. Ao aproximar do
veículo para realizar a abordagem. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor acelerou e empreendeu fuga. Percebendo que os policiais ainda estavam em seu encalço, o condutor saltou do automóvel, ainda em movimento, e evadiu-se em direção ao mato, sendo alcançado e preso.
O veículo acabou parando em um barranco. No automóvel haviam vários tabletes de maconha, que somaram 488,5 kg (quatrocentos e oitenta e oito quilos e quinhentos gramas) da droga. Questionado, o homem, de 26 anos, afirmou que pegou a droga na cidade de Campo Grande/MS e iria levá-la para cidade onde reside, Uberlândia/MG, onde receberia o pagamento pelo transporte do entorpecente. Os policiais encontraram ainda, junto aos documentos pessoais do indivíduo, uma cartela com 25 selos de LSD (ácido lisérgico).
O homem foi encaminhado para a Santa Casa de Paranaíba para atendimento médico. Após alta médica, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba/MS.
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