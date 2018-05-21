Jovem sofre ameaças ao defender prima no Ovídio Costa II

Policial
Caso ocorreu na noite do último domingo (20)
Um jovem de 22 anos foi ameaçado ao defender sua prima, proprietária de um bar localizado no Ovídio Costa II, na noite do último domingo (20).
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, ele acionou a Polícia Militar pois, ao chegar em um bar na Rua Bernardino Lopes, de propriedade de sua prima, um cliente que já estava no local começou a ofendê-la. Ele, então, entrou na discussão e prezou pela defesa de sua família, pedindo para que o autor fosse embora.
Após um período de tempo, o homem retornou e ficou sentado no bar. Quando a proprietária tentou fechar o estabelecimento, porém, o acusado pegou uma faca que trazia em sua cintura e foi em direção à vítima, que só escapou porque sua prima conseguiu segurar o braço do autor e retirar a faca de sua mão.
A PM realizou rondas na região, mas não conseguiu localizar o homem. A Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana segue investigando o caso.
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