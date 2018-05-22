Tio e sobrinho trocam agressões e ameaças em confusão na Vila Maior

Na noite da última segunda-feira (21), uma confusão familiar entre tio e sobrinho, de 40 e 21 anos, respectivamente, acabou mobilizando uma ação da Polícia Militar na Vila Maior, em Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os vizinhos acionaram os militares para conter os ânimos dos envolvidos. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o homem mais velho em visível estado de embriaguez alcoólica. Ele teria ameaçado o jovem, que é seu sobrinho, com uma faca.

Ato contínuo, os policiais orientaram a vítima à comparecer na Delegacia de Polícia do município para o registro do boletim e também para realizar a representação criminal contra o autor, mas o mesmo informou que não poderia, uma vez que sua mãe estava passando mal por conta do ocorrido.

O tio do rapaz acompanhou os policiais para a confecção do B.O.-PM e, em determinando momento, reclamou de dores no lado esquerdo do abdômen, não sabendo informar qual seria a causa do ferimento. Ele, então, foi levado ao PS local para atendimento médico e, através de um raio-x, foi constatada uma costela trincada. Novamente questionado sobre a lesão, o homem informou que havia levado uma paulada de seu sobrinho.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.