Acusado de matar a esposa na frente da criança é condenado a 8 anos

Foi condenado, pelo crime de homicídio qualificado, o réu Valdemir Almeida de Araújo, de 30 anos, acusado de assassinar a esposa Izabel Oliveira Almeida, de 40 anos, com quatro tiros na frente da filha de 10 anos. O julgamento aconteceu terça-feira (22/5), na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

A acusação foi feita pelo Ministério Público Estadual, representado pelo Promotor de Justiça José Arturo Iunes Bobadilla Garcia, que pediu a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Já a defesa pediu a absolvição genérica e afastamento da qualificadora feminicídio, em caso de condenação. Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, pediu a absolvição pelo princípio da absorção.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos e afastou a qualificadora do feminicídio. Diante da decisão do Conselho de Sentença, o Juiz condenou o réu pelo crime de homicídio doloso simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O réu Valdemir foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão pelo crime de homicídio e mais 2 anos e 3 meses, além de 10 dias multa por porte ilegal de arma de fogo. O regime inicial será fechado.

Crime

O crime aconteceu em setembro de 2015, no Jardim Sayonara em Campo Grande, quando o casal, que convivia há nove anos, teve uma briga e a discussão terminou no assassinato de Izabel.

No dia do crime, a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas em um local próximo de sua casa e o marido a teria pedido para ir embora, mas ela se negou a sair do local.

Quando Izabel resolveu ir embora, ao chegar em casa, teve início uma discussão com Valdemir. Valdemir estava com um revólver e efetuou quatro disparos atingindo o abdômen de Izabel.

Izabel foi assassinada na frente da filha de 10 anos, que era enteada de Valdemir. O casal tinha duas filhas, além de três filhos da vítima de outro relacionamento.