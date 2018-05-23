Engenheiro agrônomo é encontrado morto dentro de veículo capotado

O engenheiro agrônomo Flamarion Mancini de Freitas, de 65 anos, foi encontrado morto por volta das 21 horas de ontem, dentro de um carro capotado às margens da rodovia MS-320, em uma região conhecida como "pouso alto", sentido ao município de Paraíso das Águas.

Segundo o site Patrulha News, após denúncia, a Polícia Militar foi ao local e encontrou a vítima dentro de um Jipe às margens da pista. A suspeita é de que um buraco na pista pode ter provocado o acidente, fazendo com que o veículo capotasse diversas vezes. O engenheiro não resistiu e morreu no local.