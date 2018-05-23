Jovem é vítima de racismo no Centro de Anastácio

Um jovem de 18 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio na tarde da última terça-feira (22) para denunciar um crime de injúria racial ocorrido no Centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele informou ter feito um serviço de construção, juntamente com seu pai, para um homem conhecido pela alcunha de 'Pastor', morador do município. Após o término do serviço, o contratante ficou de realizar o pagamento dos trabalhadores, e o jovem recebeu a função de cobrá-lo.

Ao seguir as ordens do pai para realizar a cobrança, a vítima ligou para o autor que, ao ser indagado sobre a dívida, ofendeu o rapaz, dizendo "Seu moleque! Macaco! Eu te espero aqui na chácara às 3h".

Para a polícia, o jovem disse não saber o que motivou o homem a ofendê-lo usando palavra de cunho racial. Ele também informou que não gravou a conversa e, portanto, não possui qualquer prova contra o autor além de sua palavra.

O caso segue sob investigação.