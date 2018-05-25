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Homem é preso em flagrante por tentativa de assassinato em assentamento rural

Caso ocorreu no fim da noite da última quinta-feira (24)

Schimene Duque Weber

Publicado em 25/05/2018 às 08:20

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Um homem de 51 anos, identificado como Antônio Martins Aivi, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após tentar assassinar um jovem de 21 anos em um assentamento rural, no município de Bonito.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais souberam do caso após serem acionados por funcionários do Hospital Darcy Bigaton, onde havia dado entrada no PS, um indivíduo com ferimentos de faca. Ao se deslocarem à unidade de saúde, encontraram a vítima, acompanhado de sua esposa e seus sogros. Conforme o relato das testemunhas, o jovem e sua esposa moram na mesma casa do autor, no Assentamento Santa Lúcia, mas estavam de mudança agendada para esta quinta-feira (25).

Ainda conforme os envolvidos, todos estavam ingerindo bebida alcoólica quando o autor pegou a moto da vítima emprestada para ir até um bar, porém, como estava demorando muito, o jovem foi até o estabelecimento e pegou seu veículo de volta. Quando voltou para sua casa, o autor iniciou uma discussão chutando um aparelho de som que estava na porta. O jovem ficou nervoso e foi para cima do criminoso, entrando em vias de fato. Ato contínuo, o acusado foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu três golpes contra a vítima, vindo a atingir seu braço esquerdo e perfurou, também, sua região lombar, na área da coluna vertebral.

Diante da apresentação dos fatos, a PM foi até o assentamento e localizou o autor em sua casa. Ele não ofereceu qualquer resistência à prisão e ainda informou ter jogado a faca no telhado.

A vítima ficou hospitalizada e seria transferida para Campo Grande, pois corre o risco de perder os movimentos do corpo.

O autor, que disse ter agredido o jovem apenas para 'se defender', foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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