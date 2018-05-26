Homem é detido em flagrante por dirigir embriagado e sem CNH na BR-419

Um homem de 42 anos foi detido em flagrante na tarde da última sexta-feira (25), após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-419, KM 21, por dirigir embriagado e não ter CNH.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizaram fiscalização de rotina no Posto Policial da PRF quando viram o autor pilotando uma motocicleta Yamaha/YBR 125 Factor, de cor roxa, no sentido Nioaque - Anastácio.

Ao realizarem a abordagem, os federais perceberam, de imediato, que o autor estava em visível estado de embriaguez, apresentando odor etílico, alteração na fala, vestes desalinhadas e olhos vermelhos. Ato contínuo, o autor foi convidado a realizar o teste de etilômetro, aceitou e foi constatada a quantia de 0,57mg/L de álcool, o que fere a lei. Também em checagem, foi verificado que o homem também são possuía CNH ou PPD para conduzir o veículo.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as providências cabíveis. A moto foi apreendida e levada para o pátio da PRF.