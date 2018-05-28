Ao tentar desviar de cachorro, motociclista sem CNH perde controle de direção no Bairro Alto

Uma mulher de 42 anos acabou provocando um acidente na Rua José Bonifácio, em Aquidauana, no fim da manhã do último domingo (27), após tentar desviar de um cachorro que passava pela rua.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela trafegava pelo Bairro Alto em uma motocicleta Honda Fan 160, no sentido norte/sul, quando o animal atravessou o rolamento. Ao tentar não ferir o cachorro, ela perdeu o controle da direção e, em seguida, chocou-se com a cerca de uma residência, que resultou em ferimentos na face, joelhos e braços.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e, posteriormente, encaminhada para o PS Municipal. Durante o atendimento, foi verificado que a condutora não possuía CNH.