Cai para apenas seis o número de pontos de bloqueio em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou há pouco que foram registrados 727 pontos liberados entre o início das manifestações até às 8 horas desta segunda-feira (28) em todo o país, correspondendo à 56% do total de pontos antes em situação de bloqueio. Em Mato Grosso do Sul foram liberados 64 pontos, restando apenas seis locais.

Até o momento 556 pontos permanecem ativos em rodovias federais, em sua maioria com bloqueios parciais e sem prejuízo à livre circulação de outros veículos não participantes das manifestações. No início da tarde os agentes deram início à escolta de caminhões com combustível que vão abastecer os postos na Capital e interior sul-mato-grossense.

A PRF continua desenvolvendo ações para a manutenção de corredores interestaduais para a circulação de cargas de animais vivos, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, medicamentos, combustíveis e outras cargas sensíveis. As ações para prestação de apoio aos manifestantes e usuários das rodovias federais continuam durante as movimentações.