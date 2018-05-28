Criminoso faz 'limpa' em residência no Jardim Campanário

Policial
Proprietária da casa teria viajado no dia 22 de maio, deixando o local vazio
Uma ação criminosa deixou uma residência na rua Dona Joaninha, no Jardim Campanário, em Anastácio, totalmente 'limpa'.
De acordo com o boletim de ocorrência, a proprietária do imóvel havia viajado no dia 22 de maio, deixando a casa sem ninguém. Ontem (27), porém, ao visitar a residência de sua mãe para verificar o movimento, o comunicante do crime deparou-se com a porta da frente arrombada, sendo que vários objetos foram subtraídos.
No local, haviam marcas de rastro de carroça, confirmando a teoria de uma testemunha que teria visto um carroceiro transportando um sofá e um fogão em direção ao bairro Cristo Rei. O comunicante ainda afirmou que identificou o homem que teria furtado a casa, mas o mesmo negou participação no crime.
Da residência, foi subtraída a fiação elétrica, além de guarda-roupas, fogão, geladeira, ferro de passar, sofá, liquidificador e aparelho de DVD.
A Polícia Civil do município investiga o caso.
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