Procurado pela Justiça, primo do traficante Pavão é preso em circo

Crime organizado
Homem portava pistola de uso restrito durante apresentação circense
A Polícia Federal prendeu na noite deste domingo (27) Tales Novaes Gimenez, que se encontrava foragido da Justiça desde fevereiro do ano passado, procurado por “porte ilegal de arma”. Gimenez é primo do traficante Jarvis Pavão e foi encontrado mais uma vez portando uma arma de fogo de calibre restrito e numeração raspada (pistola Glock 9mm).
Com a informação de que o foragido estava acompanhado por seguranças e sairia do espetáculo circense direto para Pedro Juan Caballero/PY, os policiais federais escolheram o melhor momento para cumprir o mandado de prisão de forma discreta e descaracterizada, para proteger a população local.
Entretanto, quando percebeu a aproximação dos policiais, Gimenez tentou esconder a pistola e seu celular. Devido à resistência à prisão e tentativa de fuga, o alvo teve que ser imobilizado pelos policiais. Após a prisão, Gimenez foi levado para a Delegacia da PF em Ponta Porã/MS para os procedimentos cartorários e lavratura do flagrante. Hoje será realizada Audiência de Custódia quando será decidido se permanece preso ou se será concedida liberdade provisória.
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