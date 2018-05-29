Jovem tem bicicleta furtada em frente a consultório odontológico

Policial
Caso ocorreu no fim da tarde da última segunda-feira (28)
Um jovem de 18 anos foi furtado no fim da tarde da última segunda-feira (28) na Rua Sete de Setembro, no Centro de Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele havia deixado sua bicicleta estacionada em frente a um consultório odontológico, sem cadeado. Em determinado momento, voltou para o local e não encontrou o seu veículo.
Após o ocorrido, ele procurou a Delegacia de Polícia do município para registrar e investigar o furto, uma vez que não possui nenhum suspeito e não sabe informar se, nas proximidades, há algum sistema de monitoramento.
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