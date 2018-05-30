Após denúncias, Polícia Federal prende duas mulheres por tráfico de drogas

Corumbá
As criminosas transportavam 550 comprimidos de ecstasy, 5g de maconha e 2 selos de LSD
Policiais Federais de Corumbá foram informados de que uma boliviana de 24 anos vinda de Goiânia/GO estaria transportando droga sintética com destino a Santa Cruz de La Sierra na Bolívia, passando por Corumbá. Ela e uma amiga brasileira de 31 anos foram abordadas em um ônibus interestadual que chegava na cidade.
Durante a abordagem a brasileira tentou fugir, mas foi impedida pelos policiais que encontraram com ambas, ainda, aproximadamente 550 comprimidos de ecstasy, além de 5g de maconha e 2 selos de LSD.
As duas criminosas foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Federal e foram indiciadas pelo crime de tráfico de drogas. Se condenadas, podem cumprir pena de reclusão de 5 a 15 anos além de multa.
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