Jovem agride pai após desentendimento no José Frageli

Um homem de 49 anos foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Aquidauana na tarde de ontem (29) para denunciar seu filho, um jovem de 18 anos, que teria cometido o crime de lesão corporal dolosa no bairro José Frageli.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, a agressão foi motivada por um desentendimento entre os dois. Ato contínuo, o jovem teria desferido um soco em seu rosto.

Após acionar a equipe da Polícia Militar para conter a situação, ele foi apresentado na unidade policial sem lesões aparentes e ainda afirmou não ter interesse em representar criminalmente contra seu filho.