Jovem agride pai após desentendimento no José Frageli

Lesão Corporal
Caso ocorreu na tarde da última terça-feira (29)
Um homem de 49 anos foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Aquidauana na tarde de ontem (29) para denunciar seu filho, um jovem de 18 anos, que teria cometido o crime de lesão corporal dolosa no bairro José Frageli.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, a agressão foi motivada por um desentendimento entre os dois. Ato contínuo, o jovem teria desferido um soco em seu rosto.
Após acionar a equipe da Polícia Militar para conter a situação, ele foi apresentado na unidade policial sem lesões aparentes e ainda afirmou não ter interesse em representar criminalmente contra seu filho.
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