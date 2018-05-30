Polícia Civil investiga maus-tratos contra animais em campo de futebol

A Polícia Civil de Anastácio está investigando, desde o fim da manhã de ontem (29), um caso de maus-tratos contra animais abandondos em um campo de futebol de um clube do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado após denúncia de funcionária do Centro de Controle de Zoonoses do município, anteriormente acionada pela Vigilância Sanitária, um cavalo estaria agonizando no local há três dias, sem água ou qualquer alimento. Ela teria verificado a veracidade da informação e ainda encontrou, no mesmo lugar, alguns bois, também sem qualquer amparo.

A comunicante do caso não soube informar quem seria o proprietário dos animais e ainda afirmou que, ao perguntar aos vizinhos, os mesmos também não souberam identificar a pessoa que praticou o abuso.