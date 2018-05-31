PMA autua campo-grandense por transporte ilegal de combustível do Paraguai

Policiais Militares Ambientais de Dourados foram acionados por Policiais Militares Estaduais da base do Distrito de Vista Alegre, em Maracaju, devido à prisão de um homem de 28 anos, que transportava combustível ilegalmente. Em seu veículo, o infrator transportava 100 litros de combustível em tambores, sendo 60 litros de diesel e 40 de gasolina, que ele havia adquirido no Paraguai e levaria para Campo Grande. O combustível foi apreendido.

O produto perigoso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Dourados. O infrator, residente em Campo Grande, responderá por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em mil reais pela PMA.