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Três multados

Grupo que pescava ilegalmente no Águas do Miranda acaba autuado

Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, perfazendo R$ 1.500,00

Renan Nucci

Publicado em 01/06/2018 às 16:47

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Durante fiscalização fluvial no rio Miranda, visando a prevenção à pesca predatória, na operação Corpus Christi, Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito autuaram ontem (31) à tarde, três pescadores por pesca ilegal.

Ao vistoriarem três embarcações nas proximidades do pesqueiro Jundiaiense, no município de Anastácio, onde estavam os três pescadores, um residente em Campo Grande, de 49 anos; um de 58 anos, residente em Santa Helena (PR) e outro de 54 anos residente em Votuporanga (SP), a PMA verificou que os homens não possuíam autorização de pesca. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado.

Foram apreendidos três barcos, três motores de popa e três molinetes de pesca com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, perfazendo R$ 1.500,00.

A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.

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