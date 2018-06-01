PMA autua fazendeiro em R$ 27 mil por desmatamento ilegal de 27 hectares

Policiais Militares Ambientais de Bonito, que trabalham na operação Corpus Christi, realizaram vistoria ontem (31) em áreas desmatadas ilegalmente em duas propriedades rurais pertencentes a uma mesma pessoa, localizadas do município, à margem da rodovia MS 345, a 2 km da cidade. As áreas de supressão foram verificadas por imagem de satélites.

O proprietário das duas fazendas vistoriadas suprimiu três áreas diferentes de 15,90, 5,42 e 5,66 hectares, no total de 26,98 hectares de vegetação nativa, medidos em GPS e imagens de drone, sem a licença ambiental. No local de onde fora retirada a vegetação já havia pastagem e a madeira retirada não se encontrava mais no local.

O infrator (38), residente em Jardim, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 27.700,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.