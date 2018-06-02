Após comprar carro de desconhecido, homem apanha e sofre ameaça de morte

Um homem de 36 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para comunicar lesão corporal dolosa e ameaça, crimes cometidos por um desconhecido com o qual ele negociou um carro. Os fatos ocorreram na última sexta-feira (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, ele pegou o veículo e entregou um cheque em seu nome, que ficaria como garantia do pagamento da quantia acertada entre as partes, a ser realizado em prazo também formalizado por ambos. Acontece que, no fim da manhã de ontem, o autor foi até o comércio da vítima e pediu para conversar em particular. Conforme o relato do comunicante, o homem estava acompanhado por outro indivíduo e, em ato contínuo, cobrou o valor combinado. Ao argumentar que o prazo de pagamento ainda não estava vencido, foi agredido pelas duas pessoas com socos e chutes, que ocasionaram lesões em seu rosto e em sua cabeça.

A vítima ainda informou que o rapaz que vendeu o caso disse pra ele, durante a ação criminosa, "eu vou te matar. Ainda hoje, eu volto aí pra te matar".

Temendo por sua vida e sem saber o que motivou os fatos, ele procurou os oficiais para registro da ocorrência. O caso segue sob investigação.