Casal entra em vias de fato e mobiliza ação do Corpo de Bombeiros

Na manhã deste sábado (02), um casal entrou em vias de fato e mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros na Rua Irmãos Diacópolus, atrás da Rodoviária.

De acordo com as informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o homem tem 34 anos e, a mulher, 24, e ambos sustentam um caso amoroso há dois anos. Segundo declaração da jovem, o homem começou a agressão e ela, para se defender, correu e pegou uma faca, com o objetivo de matá-lo. No momento em que ela completaria a ação, ele segurou o objeto cortante e machucou o dedo. Observando a confusão, populares entraram no meio e a seguraram para que ele pudesse retirar a faca da mão dela.

Em determinado momento, testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local com alguns oficiais. Foi feito um curativo na mão do homem e a faca foi apreendida.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.