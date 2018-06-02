Furto no Centro de Anastácio 'prende' vítima na cidade e frustra seus planos de viagem

Uma mulher de 30 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, na noite da última sexta-feira (1º), para comunicar um furto que a "prendeu" na cidade e frustrou seus planos de viagem aérea.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, moradora do Centro do município, estacionou seu veículo em frente de sua residência para pegar sua bagagem no interior da casa, uma vez que iria para Campo Grande/MS e, posteriormente, para Belém/PA, de avião. Por ter a previsão de demorar somente alguns minutos, a comunicante não trancou o veículo e, quando retornou, não encontrou sua bolsa, contendo documentos e objetos pessoais, no local.

A vítima aguarda as investigações dos oficiais do município para recuperar os seus pertences.