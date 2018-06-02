Polícia Civil registra ocorrência de agressão e ameaça de morte no Bairro Alto

Uma mulher de 39 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, no fim da tarde da última sexta-feira (1º), para comunicar crimes de agressão e ameaça, que teriam sido cometidos por uma moradora da Vila Santa Terezinha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conheceu a autora em uma negociação de peças íntimas. Na tarde de ontem, porém, a agressora teria ido até a residência da vítima, no Bairro Alto, acompanhada de seu esposo e, em ato contínuo, passado a agredir a mesma com um capacete, causando lesões em seus braços.

Ainda conforme o relato da mulher, o marido da autora gritava o tempo todo, dizendo "bate nela!", incentivando a esposa a cometer a violência. Nesse momento, o marido da vítima também chegou ao local, mas foi impedido de separar a briga pelo outro homem que, segundo depoimento, ameaçava a vítima de morte a todo instante.

Temendo por sua segurança, a comunicante procurou os policiais e registrou a ocorrência para futuras investigações.