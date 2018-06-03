Motociclista morre ao perder controle da direção e colidir em poste

Acidente
Acidente aconteceu na madrugada deste domingo. Vítima ainda não foi identificada
Motociclista ainda não identificado morreu na madrugada deste domingo (03) ao perder controle do veículo e colidir em um poste da rede elétrica. O acidente aconteceu na Rua Coronel Ponciano, próximo à uma rotatória em frente à prefeitura de Dourados, distante 230 quilômetros de Campo Grande.
O homem não portava documentos pessoais. Ele conduzia uma moto Twister e bateu na estrutura de concreto próximo à Rua Mozart Calheiro, antiga W5 no conjunto Izidro Pedroso.
De acordo com imagens divulgadas pela Polícia Civil, o veículo foi arrastado por aproximadamente 50 metros do ponto onde a vítima teria caído.
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