Motociclista morre ao perder controle da direção e colidir em poste

Motociclista ainda não identificado morreu na madrugada deste domingo (03) ao perder controle do veículo e colidir em um poste da rede elétrica. O acidente aconteceu na Rua Coronel Ponciano, próximo à uma rotatória em frente à prefeitura de Dourados, distante 230 quilômetros de Campo Grande.

O homem não portava documentos pessoais. Ele conduzia uma moto Twister e bateu na estrutura de concreto próximo à Rua Mozart Calheiro, antiga W5 no conjunto Izidro Pedroso.

De acordo com imagens divulgadas pela Polícia Civil, o veículo foi arrastado por aproximadamente 50 metros do ponto onde a vítima teria caído.