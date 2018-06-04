Casal troca agressões e confusão termina em delegacia de Aquidauana

Policial
Ocorrência foi registrada na manhã do último domingo (03)
Um casal de jovens foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana durante a madrugada no último domingo (03), após entrarem em vias de fato e mobilizarem uma ação da Polícia Militar.
De acordo com o boletim de ocorrência, a viatura fazia rondas pela Vila Nova Aquidauana, quando se depararam com os autores. Ela, de 22 anos, e ele, de 23 anos, estavam com os ânimos exaltavam e trocavam agressões. Durante averiguação, o rapaz apresentava lesões no pescoço, provenientes da briga, e a jovem apresentava uma pequena escoriação na mão direita.
Diante dos fatos e já de madrugada, ambos foram levados à Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS