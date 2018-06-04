Casal troca agressões e confusão termina em delegacia de Aquidauana

Um casal de jovens foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana durante a madrugada no último domingo (03), após entrarem em vias de fato e mobilizarem uma ação da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a viatura fazia rondas pela Vila Nova Aquidauana, quando se depararam com os autores. Ela, de 22 anos, e ele, de 23 anos, estavam com os ânimos exaltavam e trocavam agressões. Durante averiguação, o rapaz apresentava lesões no pescoço, provenientes da briga, e a jovem apresentava uma pequena escoriação na mão direita.

Diante dos fatos e já de madrugada, ambos foram levados à Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis.