PMA prende padrasto que tentou matar enteada

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana realizava fiscalização no início da noite da última sexta-feira (1º), na região do Distrito de Piraputanga, em ostensivas pela Operação Corpus Christi. Em determinado momento, a guarnição foi acionada pelo Cabo da Polícia Militar local, em virtude de uma tentativa de homicídio que acabara de acontecer. A PMA foi ao endereço da ocorrência e foi informada. pela vítima, de que seu padrasto havia tentado matá-la com uso de foice e facão e só não teve êxito devido a intervenção de seu marido e sua mãe.

Como a mulher estava com um corte na testa provocado por uma foice e várias lesões nos braços, os policiais a colocaram na viatura para levá-la até ao hospital em Aquaidauana, quando receberam informações de onde o autor estaria. Ao passar na residência em questão, os Policiais efetuaram a prisão do criminoso, que estava escondido embaixo de uma cama.

O homem, com 59 anos, residente no Distrito de Piraputanga, informou aos policiais que tentou matar a enteada em virtude de desentendimentos constantes. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada ao pronto socorro