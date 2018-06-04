Tornearia é invadida e furtada durante o final de semana em Anastácio

Policial
Segundo proprietário, autores fugiram levando um notebook e roupas
Tornearia localizada na Rua Índio Neco, no município de Anastácio, foi invadida durante este final de semana. Nesta segunda-feira, a vítima, o proprietário de 50 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto de um notebook de uma sacola com roupas.
A vítima explicou que fechou o estabelecimento no sábado às 14 horas e, na manhã de hoje, ao chegar para dar início ao expediente, percebeu que alguém havia entrado no escritório. De acordo com o proprietário, não há sinais de arrombamento e os ladrões pularam o muro.
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