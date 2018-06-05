Armamento de guerra e munições são apreendidos pela PRF na BR-262

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um armamento de guerra nesta segunda-feira (04) no quilômetro 23 da rodovia BR-262 em Três Lagoas, cidade a 325 quilômetros de Campo Grande. Uma pessoa que não teve o nome divulgado foi preso. Ele conduzia um carro de passeio onde estava o armamento e munições.

A PRF apreendeu um fuzil.50, um fuzil 7.62, dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 22 e grande quantidade de munições. De acordo com as primeiras informações, o armamento seria levado para o estado de São Paulo.