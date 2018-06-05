Armamento de guerra e munições são apreendidos pela PRF na BR-262

Policial
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um armamento de guerra nesta segunda-feira (04) no quilômetro 23 da rodovia BR-262 em Três Lagoas, cidade a 325 quilômetros de Campo Grande. Uma pessoa que não teve o nome divulgado foi preso. Ele conduzia um carro de passeio onde estava o armamento e munições.
A PRF apreendeu um fuzil.50, um fuzil 7.62, dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 22 e grande quantidade de munições. De acordo com as primeiras informações, o armamento seria levado para o estado de São Paulo.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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