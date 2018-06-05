Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:31

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

PM apreende cinco adolescentes que faziam arrastão em Anastácio

Infratores arrombaram lojas e assaltaram pessoas nas ruas

Renan Nucci

Publicado em 05/06/2018 às 14:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar apreendeu ontem cinco adolescentes envolvidos com roubos na região. A ocorrência teve início por volta das 23 horas, quando a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Anastácio foi acionada pela Central de Operações 190, para atender uma solicitação feita por pessoas que testemunharam o grupo de adolescentes, praticando atos infracionais na cidade.

No local indicado, a guarnição de serviço constatou a veracidade das denúncias, pois viram a vitrine de uma loja de roupas e lâmpadas do sistema de iluminação pública danificados por atos de vandalismo, cometidos pelos autores. Em contato com outras vítimas, os policiais militares também receberam a informação de que os mesmos jovens, simulando estarem armados, roubaram dinheiro e outros objetos de algumas pessoas que faziam refeições em um ponto comercial próximo.

De posse dessas informações, as equipes de Radiopatrulha de Anastácio, Radiopatrulha de Aquidauana e Getam, iniciaram uma ‘força tarefa em busca dos envolvidos no ato criminoso. O êxito da ação veio com a captura de cinco adolescentes (15, 15, 16, 16 e 17 anos de idade) encontrados em Anastácio e outros, já em Aquidauana. Com eles estavam os produtos roubados dos clientes, bem como alguns acessórios subtraídos da loja de roupas. Assim, todos foram encaminhados à Polícia Civil.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo