PM apreende cinco adolescentes que faziam arrastão em Anastácio

A Polícia Militar apreendeu ontem cinco adolescentes envolvidos com roubos na região. A ocorrência teve início por volta das 23 horas, quando a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Anastácio foi acionada pela Central de Operações 190, para atender uma solicitação feita por pessoas que testemunharam o grupo de adolescentes, praticando atos infracionais na cidade.

No local indicado, a guarnição de serviço constatou a veracidade das denúncias, pois viram a vitrine de uma loja de roupas e lâmpadas do sistema de iluminação pública danificados por atos de vandalismo, cometidos pelos autores. Em contato com outras vítimas, os policiais militares também receberam a informação de que os mesmos jovens, simulando estarem armados, roubaram dinheiro e outros objetos de algumas pessoas que faziam refeições em um ponto comercial próximo.

De posse dessas informações, as equipes de Radiopatrulha de Anastácio, Radiopatrulha de Aquidauana e Getam, iniciaram uma ‘força tarefa em busca dos envolvidos no ato criminoso. O êxito da ação veio com a captura de cinco adolescentes (15, 15, 16, 16 e 17 anos de idade) encontrados em Anastácio e outros, já em Aquidauana. Com eles estavam os produtos roubados dos clientes, bem como alguns acessórios subtraídos da loja de roupas. Assim, todos foram encaminhados à Polícia Civil.