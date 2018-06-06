Após discussão por causa do filho, autor de homicídio ameaça matar ex

Mulher de 32 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio nesta quarta-feira para denunciar o ex-marido por violência doméstica. Após discussão envolvendo pagamento de pensão do filho, que está passando por fase de rebeldia, o homem disse que iria matá-la. As ameaças foram feitas por telefone, mas diante do histórico do autor, que já se envolveu com homicídio, ela teme por sua segurança e decidiu denunciá-lo.

A vítima explicou que conviveu com o homem por 2 anos e dez meses e teve com ele um filho, hoje com 15 anos. O casal está separado há aproximadamente 14 anos. Ela disse que ontem entrou em contato com o ex, informando que o garoto estava problemático, rebelde, andando com amizades suspeitas e ingerindo bebidas alcoólicas.

A mãe relatou, inclusive, que já havia procurado ajuda de órgãos públicos e perguntou se o filho poderia passar um tempo com o pai, ou até mesmo ficar em definitivo com ele. Alterado, o homem se negou a receber o filho e disse que já tinha outra família. A mulher então afirmou que iria acioná-lo judicialmente para o pagamento de pensão, oportunidade em que foi gravemente ameaçada, motivo pelo qual procurou a polícia.