Homem de 38 anos é preso suspeito de estuprar sobrinha por nove anos

Ontem, a Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (Daiji) de Corumbá, cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um homem de 38 anos pelo crime de estupro de vulnerável.

Em abril, foi registrado um Boletim de Ocorrência em desfavor do autor, narrando uma suposta prática de estupro de vulnerável em face de sua sobrinha. Segundo elementos de informação com ênfase nas declarações da vítima, os estupros eram constantes e perduraram dos 5 aos 14 anos de idade criança (hoje com 16 anos de idade). Ainda, o autor ameaçava e agredia a vítima sempre que esta fazia menção de contar os fatos a uma tia.

O autor foi detido e conduzido para Unidade Policial, onde após ser interrogado e submetido a exame de lesões corporais fora encaminhado ao Estabelecimento Penal da cidade.