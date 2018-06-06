Homem provoca acidente no Bairro Alto e vai preso por embriaguez

Homem de 59 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, em Aquidauana, depois de provocar acidente de trânsito na Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Alto. O autor estava em uma caminhonete Ford F-1000 que atingiu um veículo Celta. Ele foi detido em um bar, com sinais aparentes de embriaguez.

Conforme relatado, por volta das 7 horas, a PM foi acionada por conta de acidente de trânsito Rua Giovani Toscano de Brito. Chegando ao local, os policiais foram informados pelo motorista do Celta de que ele seguia atrás da caminhonete, quando o autor, sem motivos aparentes, parou subitamente e começou a dar ré, causando a batida.

Em seguida, o autor saiu do local e foi para um bar na Rua Estevão Alves Corrêa, bastante alterado, com sinais de embriaguez. Ele foi localizado e, em buscas na caminhonete, os policiais encontraram latas de cerveja vazias. Diante dos fatos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante.