Homem sofre furto dentro de agência bancária no Centro de Aquidauana

Policial
Caso ocorreu no início da noite da última terça-feira (05)
Um homem de 48 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana no início da noite da última terça-feira (05) para comunicar um furto sofrido em uma agência bancária localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, no Centro da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele havia ido até o local para realizar um depósito. Para isso, retirou um envelope do caixa eletrônico e colocou dentro dele a quantia de R$ 900,00. Em um momento de distração, a vítima esqueceu o envelope na máquina e, ao se dar conta do ocorrido, retornou e já não encontrou mais nada.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município, uma vez que o banco é monitorado por câmeras de segurança locais.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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