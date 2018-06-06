PM prende foragido da justiça na área central de Aquidauana

Hoje (06), por volta das 11 horas, a Equipe Getam do 7º batalhão da Polícia Militar em Aquidauana capturou um homem de 40 anos de idade, foragido da justiça, na área central da cidade.

O fato aconteceu no momento que a guarnição de serviço fazia rondas pelo local, e viu o indivíduo em atitude suspeita por demonstrar certo nervosismo ao perceber a presença dos policiais militares.

Durante a abordagem policial, seu nome foi consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública, sendo constatado que contra ela havia uma determinação judicial para que fosse capturado, assim que encontrada (Mandado de Prisão). Assim, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências.