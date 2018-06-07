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Homem tem caminhão furtado em Anastácio e descobre veículo na fronteira

Por meio do rastreador, vítima descobriu que veículo estava em Ponta Porã

Renan Nucci

Publicado em 07/06/2018 às 13:54

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Homem de 40 anos morador em Anastácio teve o caminhão furtado entre a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira, na região do Jardim Campanário. A suspeita é de que o veículo tenha sido levado até à fronteira com o Paraguai, para ser usado como moeda de troca pelo crime organizado.

A vítima relatou à Polícia Civil que, na noite passada, por volta das 23 horas, deixou o veículo estacionado na frente de sua residência, localizada na Rua Nilza Ribeiro. Hoje de manhã, por volta das 7 horas, percebeu que o caminhão havia desaparecido.

O proprietário relatou ainda que o caminhão tem rastreador e que o responsável pela empresa de monitoramento foi informado às 07h30 que o veículo foi flagrado transitando pela BR-463, no Parque Jardim Exposições, em Ponta Porã, na fronteira. O caso é investigado.

 

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