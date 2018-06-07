Homem tem caminhão furtado em Anastácio e descobre veículo na fronteira

Policial
Por meio do rastreador, vítima descobriu que veículo estava em Ponta Porã
Homem de 40 anos morador em Anastácio teve o caminhão furtado entre a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira, na região do Jardim Campanário. A suspeita é de que o veículo tenha sido levado até à fronteira com o Paraguai, para ser usado como moeda de troca pelo crime organizado.
A vítima relatou à Polícia Civil que, na noite passada, por volta das 23 horas, deixou o veículo estacionado na frente de sua residência, localizada na Rua Nilza Ribeiro. Hoje de manhã, por volta das 7 horas, percebeu que o caminhão havia desaparecido.
O proprietário relatou ainda que o caminhão tem rastreador e que o responsável pela empresa de monitoramento foi informado às 07h30 que o veículo foi flagrado transitando pela BR-463, no Parque Jardim Exposições, em Ponta Porã, na fronteira. O caso é investigado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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