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PM apreende cerca de duas toneladas de maconha em rodovia de MS

Dois dos autores receberiam R$ 10 mil cada pelo transporte da droga

Renan Nucci

Publicado em 07/06/2018 às 14:55

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A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Ponta Porã apreendeu duas toneladas de entorpecentes na fronteira com o Paraguai, região dominada pelo crime organizado, principalmente após a morte do narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, que permitiu a instalação de facções brasileiras que dominam também o contrabando e o tráfico de armas.

Durante fiscalizações na rodovia MS-164, foi abordado o veículo caminhão baú com placa identificadora de Montes Claros-MG, que deslocava no sentido Vista Alegre. O condutor relatou que havia transportado mudança e estava retornando sem carga para a cidade de Pirapozinho-SP.

Durante vistoria minuciosa, foi encontrado um compartimento secreto na carroceria do baú e neste local tinham vários tabletes de maconha, que após pesagem, totalizaram 783 quilos. O condutor e o passageiro disseram que receberiam a quantia de R$2 mil cada para levar o caminhão com a droga até a cidade de Uberlândia-MG.

Os autores, o veículo e a droga foram encaminhados e entregues, com o apoio da equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), para Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã. Ainda nessa quarta-feira (06) a mesma equipe policial abordou um caminhão baú com placa identificadora de Caicó-RN. O condutor e passageiro relataram que foram ao município de Ponta Porã para venderem móveis e estavam retornando para o estado da Paraíba.

Durante checagem e vistoria, a equipe fez uma revista minuciosa, sendo encontrado um compartimento oculto no baú do veículo e nesta parte estavam acondicionados diversos tabletes de substância semelhante à maconha, que após pesagem totalizou 1,5 tonelada. Os acusados disseram que receberiam o valor de R$10 mil cada, para levar o caminhão com a maconha até a cidade de Salvador-BA.

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