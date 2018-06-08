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Violência

Homem é preso em Aquidauana por tentativa de roubo após vítima reagir

Autor de 23 anos tentou fugir, mas foi perseguido e capturado pela Polícia Militar

Renan Nucci

Publicado em 08/06/2018 às 14:04

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A Polícia Militar prendeu na manhã desta sexta-feira, em Aquidauana, um homem de 23 anos que tentou roubar uma loja localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, no centro da cidade. A vítima, uma mulher de 27 anos, reagiu e entrou em luta corporal com o autor, conseguindo fazer com que ele desistisse. O rapaz tentou fugir, mas foi perseguido por outra pessoa e localizado pelos policiais. No dia 6 de abril deste ano o mesmo estabelecimento havia sido roubado.

Conforme relatado, por volta das 9 horas o ladrão invadiu a loja armado com faca e foi na direção da vítima, exigindo dinheiro. A mulher reagiu e começou a gritar por socorro. Assustado, o criminoso fugiu na direção da Rua Manoel Antônio Paes de Barros, onde pegou um pedaço de pau para tentar agredir o homem que passou a segui-lo.

Ao tentar entrar na empresa Energisa, o ladrão foi contido pelo popular até a chegada da PM. A faca usada na ação foi encontrada na Rua Estevão Alves Corrêa, perto da loja. A vítima ficou com as roupas rasgadas, mas nada sofreu. O ladrão foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por roubo.

 

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